Automobilisti, attenzione alle "voragini" in via Igualada e Corso Carlo Alberto

È bastato un week-end di pioggia piuttosto intensa e il problema - che colpisce trasversamente tutto il territorio - si è ripresentato. Le buche nell'asfalto si contano un po' ovunque. I nostri lettori ne avevano segnalate diverse domenica scorsa, questo lunedì ve ne segnaliamo alcune dalla redazione, invitandovi a mandarci eventuali altre testimonianze dal capoluogo o dal territorio.

In attesa che venga "rattoppata", prestate attenzione alla vera e propria voragine che si è formata in via Igualada, in discesa e in piena curva, dove si rischia seriamente di danneggiare la propria automobile. Sul manto stradale è presente anche una gran quantità di sassi e ghiaia che invitano a moderare la velocità.

In Corso Carlo Alberto, in prossimità della rotonda dopo il ponte, una buca notevole, sulla corsia in direzione Corso Bergamo, si è aperta vicino allo spartitraffico ed è particolarmente difficile evitarla con le ruote sul lato sinistro dei veicoli. Anche in Via Fiandra una buca piuttosto profonda, ma non particolarmente estesa, è da prendere con le molle, proprio perché può trarre in inganno e causare problemi alle gomme.