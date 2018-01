Bufera di neve sulla SS36, resta chiuso il tratto tra Madesimo e Teggiate

Anas comunica che, sulla strada statale 36 “Del Lago di Como e dello Spluga”, permane la chiusura, in entrambe le direzioni, del tratto compreso fra il km 140,000 e il km 147,000, in località Teggiate Nuova nel comune di Madesimo, in provincia di Sondrio, a causa di una bufera di neve e di forte vento.

Sul posto sono presenti il personale di Anas con i mezzi spazzaneve per ripristinare al più presto la normale circolazione.

Si precisa che restano sempre regolarmente raggiungibili gli impianti invernali e l’abitato del comune di Madesimo.

Anas raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l`evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all`applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in “App store” e in “Play store”. Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito, 800 841 148.