Bulciago: capanno agricolo in fiamme, intervengono i pompieri

Nel pomeriggio di venerdì 27, intorno alle ore 14.45, un'autopompa del Comando Provinciale di Lecco ed un’autobotte del Distaccamento volontario di Valmadrera, sono intervenute in via Como, a Bulciago, a causa dell'incendio scagionatosi in un capanno agricolo. Le squadre dei Vigili del Fuoco hanno estinto tempestivamente l’incendio, evitando la propagazione delle fiamme alla circostante e attaccabile zona boschiva. Nell’intervento di soccorso non ci sono state persone ferite.

Le operazioni di soccorso tecnico urgente sono terminate intorno alle 17.

