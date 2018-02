Rapinò un supermercato: in manette il figlio dell'ex Procuratore Buonanno

Si trova in carcere con l'accusa di rapina a mano armata Gianmarco Buonanno, 32enne figlio dell'ex Procuratore di Lecco (tra il 2008 e il 2013) Tommaso Buonanno, attualmente in carica con lo stesso ruolo presso la Procura di Brescia. Il giovane Buonanno è stato arrestato per la rapina al supermercato Conad di Zogno commessa lo scorso 31 gennaio ed è accusato di essere membro della banda entrata in azione con una pistola e una mitraglia leggera e capace di sottrarre il denaro contante contenuto nella cassa.

I carabinieri, che l'avrebbero individuato grazie all'autovettura, intestata al padre, usata per commettere l'atto criminoso al termine del mese precedente. Già il primo febbraio i militari arrestarono, a Seriate, un membro della banda; fermato Buonanno, rimane da arrestare l'ultimo membro che partecipoò alla rapina, attualmente latitante.