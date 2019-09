Pomeriggio di sangue nel Milanese: passante cerca di sedare un alterco, ma finisce a Lecco in coma

Un uomo di 48 anni che lotta tra la vita e la morte, una ragazza di 25 anni accoltellata, un ragazzo tunisino di 25 anni arrestato con l'accusa di tentato omicidio e un 28enne italiano denunciato per lesioni. È il bilancio di un pomeriggio di sangue a Busto Garolfo, hinterland Nord-Ovest di Milano dove un ragazzo di 25 anni ha prima accoltellato la sua ex ragazza davanti al suo attuale compagno 28enne che per fermarlo lo ha colpito con calci e pugni. Ad avere la peggio è stato un passante intervenuto per dividerli: è caduto a terra sbattendo violentemente la testa. E ora è in coma.

Busto Garolfo: ragazza accoltellata in piazza

Tutto è accaduto introno alle 18.45 davanti a un supermercato di via Gramsci, sotto gli occhi di diversi passanti. Il 25enne ha estratto un coltello e, davanti all'attuale compagno della giovane, si è avventato contro la ragazza colpendola con due fendenti in pieno petto, all'altezza dei polmoni. Mentre lei cadeva a terra in un lago di sangue è intervenuto il suo ragazzo che si è scagliato contro il 25enne colpendolo con calci e pugni.

E in questo frangente è intervenuto una quarta persona, un passante di 48 anni che lavora poco lontano. L'uomo non si è preoccupato che uno dei due avesse in mano un coltello: ha cercato di dividerli, ma ha avuto la peggio. Durante la colluttazione è stato colpito da un colpo (non è ancora chiaro chi sia il responsabile) che lo ha tramortito e fatto stramazzare a terra sbattendo violentemente la testa.

Soccorso dai sanitari del 118 è stato accompagnato in codice rosso con l'elicottero all'ospedale di Lecco. Come riportato dai colleghi di MilanoToday.it, stato operato d'urgenza nel corso della notte, ma le sue condizioni restano gravissime. Meno gravi, invece, le condizioni della 25enne: è stata accompagnata in codice giallo al pronto soccorso dell'ospedale di Busto Arsizio dove è ancora sotto osservazione, ma le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. Sul caso sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri della compagnia di Legnano, intervenuti sul posto con i militari della locale stazione e del nucleo radiomobile.