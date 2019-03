Ennesima cacca di cane sull'acciottolato, spunta il cartello: «Lavatevi la faccia»

«Vi stimate e vi fate belli a passeggiare con i cani. Prima per piacere lavatevi la faccia».

Con queste parole, i residenti di Via San Rocco ad Abbadia Lariana hanno voluto protestare contro l'ennesimo conduttore di cani manchevole di senso civico e di rispetto per la comunità. Motivo della rabbia, naturalmente, gli escrementi lasciati sul pregiato acciottolato (riqualificato da pochi mesi) senza essere raccolti dal padrone.

"Battaglia" di civiltà che prosegue da anni

Quella in Via San Rocco, sulla strada che dall'omonima chiesa conduce (diventando poi Via Stoppani) in Via Nazionale sulla PSP72, è una "battaglia" di civiltà che prosegue da anni tra residenti, commercianti della zona e ignoti conduttori di cani maleducati. Non è infatti la prima volta che accadono episodi simili e, di riflesso, compaiono cartelli di protesta.

