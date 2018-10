Cadavere di un uomo ritrovato vicino ai binari della ferrovia a Chiuso

Tragedia a Chiuso. Il cadavere di una persona, un uomo di giovane età, è stato ritrovato nella tarda mattinata di oggi nelle vicinanze dei binari della ferrovia nei pressi del vecchio passaggio a livello di Rivabella.

Ancora frammentarie le informazioni riguardo la tragedia. È probabile (come ha riferito Trenord sul proprio sito, parlando di "investimento") che l'uomo sia finito sotto un treno, ma non è chiaro se si sia trattato di un tragico incidente o di un suicidio. Gli uomini della Polizia di Lecco, con Polfer e tecnici Rfi, sono rimasti a lungo al lavoro in prossimità dei binari per ricostruire l'accaduto.

La circolazione ferroviaria è rimasta a lungo bloccata per gli accertamenti del caso tra Calolziocorte e Lecco, disagi per centinaia di pendolari. Le operazioni si sono concluse intorno alle 13.30 con il recupero della salma e la circolazione ha gradualmente ripreso servizio. I treni da e per Milano hanno accumulato ritardi molto consistenti, anche superiori a un'ora.

Le comunicazioni di Trenord

- Il treno 5276 (Lecco 14:15 - Sondrio 16:10) è partito con 18 minuti di ritardo, per le ripercussioni di un intervento delle autorità a seguito di un investimento di persona.

- Il treno 2562 (Milano Centrale 13:20 - Tirano 15:52) è partito con 54 minuti di ritardo.

- il treno 2560 (Milano Centrale 12:20 - Tirano 14:52) viaggia con 77 minuti di ritardo a causa di un investimento di una persona tra le stazioni di vercurago e calolziocorte olginate.

