Tragica scoperta a Sartirana: dalle acque del lago spunta un cadavere

Tragica scoperta nel Lago di Sartirana. Nel primo pomeriggio di oggi un cadavere è infatti emerso dalle acque dello specchio d'acqua a Merate, dalle prime informazioni raccolte sembrerebbe quello di un anziano.

A effettuare il macabro ritrovamento sono stati alcuni ragazzi impegnati a pescare nella riserva naturale, che proprio oggi ha riaperto i battenti al pubblico. Dopo la chiamata alle autorità, sul posto si sono portati i Vigili del fuoco con diversi mezzi e un gommone per il recupero del corpo, poi trasportato a riva.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Non è ancora chiaro da quanto tempo il cadavere si trovasse in acqua. Le indagini per risalire all'identità e ricostruire la sua tragica fine sono affidate ai Carabinieri della Compagnia di Merate.