Avvistano cadavere nel lago: intervengono pompieri ed elicottero, ma le ricerche sono vane

Una chiamata arrivata poco dopo mezzanotte ha messo in moto i Vigili del Fuoco, entrati in azione a Mandello del Lario per vagliare la segnalazione di un cadavere avvistato nelle acque del lago, a poca distanza dalla Gilardoni. A lanciare l'allarme sono stati dei turisti, ospiti in una struttura alberghiera della zona, che avrebbero avvistato un corpo mentre si trovavano sulla spiaggia: arrivata sul posto, la squadra del Nucleo Soccorso subacqueo e acquatico, supportata da una pattuglia dei locali carabinieri e da un'autoambulanza, ha lavorato per circa quattro ore, senza però riscontrare l'effettiva presenza di un corpo.

Sul posto è stato inviato anche un'elicottero, fatto decollare dalla base di Villa Guardia (Como) ed entrato in azione grazie alla possibilità di utilizzare il visore notturno di cui è dotato. Tutto inutile: come detto, tutti i tentativi sono risultati essere vani.