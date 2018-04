Antonio Tavola, scomparso a Lecco, ritrovato senza vita nel lago a Pescate

La conferma è arrivata nel tardo pomeriggio, quando il cadavere è stato trasportato a riva, al pontile di Pescate.

L'uomo ritrovato senza vita nelle acque del lago è Antonio Tavola, 69enne lecchese che nella mattinata oggi, venerdì, aveva fatto perdere le proprie tracce. Subito era scattata la mobilitazione delle forze dell'ordine e dei familiari, con una grande catena di messaggi sui social network per favorire le ricerche. Per tutto il giorno si era sperato di ritrovare Tavola in vita.

La tragica notizia è arrivata, purtroppo, nel pomeriggio. Intorno alle 16 il corpo di un uomo è stato individuato a diversi metri di distanza dalla riva - di fronte a Rivabella - da una barca di pescatori, e subito sono scattate le operazioni di recupero.

Sul posto si sono portati i Vigili del fuoco, un'automedica dell'Aat Lecco, i Carabinieri della Compagnia di Merate. Allertata anche la Questura di Lecco. Il corpo senza vita del 69enne è stato trasportato al pontile di Pescate, nel frattempo transennato dalle forze dell'ordine, dove ai familiari è toccato, purtroppo, il riconoscimento. Presenti sulle rive, avvisati del tragico ritrovamento, anche il primo cittadino Dante De Capitani e il vicesindaco Miriam Lombardi.

Resta da capire la dinamica che ha portato alla morte dell'uomo.

Gallery