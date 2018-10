Cade a terra e si ferisce al capo, soccorso bimbo di tre anni

Soccorsi in azione oggi pomeriggio a Mandello per prestare le prime cure a un bambino di soli tre anni caduto accidentalmente a terra ferendosi il capo. I fatti si sono verificati intorno alle 16.30 in piazza del Sacro Cuore, nei pressi di una scuola.

Immediato l'allarme al 118. Sul posto è intervenuta d'urgenza l'ambulanza del Soccorso Mandellese. Il piccolo, le cui condizioni per fortuna non sarebbero gravi, è stato subito trasportato in ospedale a Lecco in codice giallo per le cure del caso e gli accertamenti.