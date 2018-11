Accusa malore sul Monte Barro, cade e picchia la testa

È caduto dopo avere avvertito un malore, picchiando violentemente la testa.

Disavventura nella tarda mattinata di oggi per un uomo di 77 anni mentre si trovava non lontano dall'Eremo del Monte Barro. Per recuperarlo, nei pressi di una baita, sono intervenuti i Vigili del fuoco di Lecco con una squadra, allertati anche gli uomini del Soccorso alpino della XIX Delegazione lariana.

L'anziano, una volta raggiunto e immobilizzato, si è ripreso e ha potuto così ricevere le prime cure da parte dei volontari del Soccorso Lecco. L'ambulanza lo ha trasportato in ospedale a Lecco, con un trauma al volto, intorno alle 13.