Cade con il parapendio al Giumello, soccorsi in azione

Una persona è precipitata con il parapendio a Casargo, in zona Giumello. L'incidente è avvenuto intorno alle 15 di oggi, domenica, in una zona frequentata da deltaplanisti e appassionati di volo.

Ancora frammentarie le informazioni sull'accaduto. Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi in codice rosso con gli uomini del Soccorso Alpino di Premana e l'elisoccorso da Como, oltre ai Vigili del fuoco di Lecco e ai carabinieri. Dopo oltre un'ora d'intervento, la persona che si era trovata in difficoltà è stata trasportata in ospedale a Lecco in codice giallo. La giornata di oggi ha registrato purtroppo più di un incidente in montagna.