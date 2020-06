Cade da una scala mentre si trova al lavoro, soccorso 55enne

Intervento dei soccorsi oggi pomeriggio a Nibionno per un infortunio sul lavoro. Un uomo di 55 anni ha perso l'equilibrio mentre si trovava su una scala all'interno della ditta per cui lavora. L'allarme è scatttato in codice rosso e sul posto è presto arrivata l'ambulanza del 118. Allertati anche i Carabinieri della Compagnia di Merate, i Vigili del Fuoco di Lecco e i tecnici dell'Ats Brianza.

Dopo le prime cure sul posto le condizioni del paziente sono apparse meno gravi rispetto all'allerta iniziale: il 55enne è stato comunque trasportato d'urgenza in ospedale a Lecco in codice giallo. L'uomo ha riportato un trauma facciale, oltre ad altri traumi a un ginocchio e al polso.