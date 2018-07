Cade da una scala: muore lo storico assistente del pittore Bonalumi

Tragedia a Palazzo Reale a Milano. Lo storico assistente del grande pittore Agostino Bonalumi è morto dopo essere scivolato e avere picchiato la testa.

Se ne è andato così, "tradito" dal lavoro che aveva sempre svolto, il restauratore e l'allestitore di mostre, Luca Lovati, 69 anni. L'uomo, da sempre collaboratore di fiducia di Bonalumi - pittore milanese tra i massimi esponenti dell'arte astratta del Novecento - si trovava a Palazzo Reale per completare gli ultimi preparativi della mostra che doveva essere inaugurata venerdì 13 luglio.

Poco prima di mezzogiorno, per causa ancora in corso di accertamento, Lovati è caduto da una scala da un'altezza di circa tre metri e ha battuto con violenza la testa sul pavimento. Soccorso da un'ambulanza e da un'auto medica, l'uomo è stato portato al Policlinico dove i medici hanno poi dichiarato il decesso. Sulla sua fine indagano i Carabinieri, il pm ha aperto un fascicolo per omicidio colposo contro ignoti. Le ipotesi sembrano restringersi a due: una caduta fatale o un malore avvertito sulla scala.