Cade dalla bicicletta, paura a Costa Masnaga per un dodicenne

Dodicenne cade dalla bicicletta e finisce in ospedale. Lo sfortunato episodio è avvenuto questo pomeriggio a Costa Masnaga, dove un ragazzino ha perso il controllo della due ruote ed è finito sull'asfalto in Via Alessandro Volta, non lontano dalla rotonda all'intersezione con Via Battisti.

Nella caduta, il dodicenne si è procurato ferite che i sanitari intervenuti per soccorrerlo, della Croce rossa di Lecco, hanno giudicato in codice giallo. Il giovane è stato così trasportato all'ospedale Manzoni intorno alle 15.