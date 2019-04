Cade in bici, 16enne soccorso e trasportato in ospedale

Intervento dei soccorsi in codice rosso nel tardo pomeriggio di ieri, venerdì, per prestare aiuto a un ragazzo caduto in bici. L'incidente si è verificato nel comune di Molteno, in via Alcide De Gasperi, alle 17.30. Immediato l'allarme al 118 con l'arrivo dell'ambulanza sul posto in breve tempo, allertata anche la Polstrada di Lecco.

Il giovane, di soli 16 anni, ha riportato un trauma facciale ed escoriazioni a seguito della caduta, ma per fortuna è sempre rimasto cosciente. Dopo le prime cure del caso le sue condizioni sono apparse meno preoccupanti rispetto all'inizio. Il giovane è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Lecco.