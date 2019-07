Cade in Grignetta, intervento d'urgenza dell’elisoccorso

Paura e pronto intervento dei soccorsi oggi pomeriggio, martedì, per prestare aiuto a un uomo di 63 anni precipitato in Grignetta. L’incidente in montagna sarebbe avvenuto a poca distanza dal rifugio Rosalba.

L’allarme è scattato alle 16.40 e sulle alture di Mandello è dovuto intervenire anche l’elicottero da Sondrio oltre al personale del Soccorso Alpino. Ancora frammentarie, al momento, le informazioni. Dopo una prima allerta al 118 in codice giallo, l’escursionista ferito a seguito della caduta è stato soccorso d'urgenza in codice rosso e trasportato in ospedale a Lecco con un grave trauma. L’intervento di recupero in montagna è durato circa tre ore.