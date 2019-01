Cade lungo un sentiero di Erve, 68enne elisoccorso

Paura per un escursionista di 68 anni caduto accidentalmente lungo un sentiero nel territorio comunale di Erve. Sul posto, intorno alle 15 di oggi, mercoledì, è dovuto intervenire anche l'elisoccorso da Como oltre ai Vigili del fuoco e al personale del Soccorso Alpino.

L'incidente in montagna si è verificato in una zona impervia all'altezza di via Costalottiere e le operazioni di soccorso sono durate quasi tre ore. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Lecco. Il 68enne, che è sempre rimasto cosciente, ha riportato un trauma cranico e un trauma non grave a una gamba.