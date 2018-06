Cade nei boschi a Perledo, elisoccorso in azione

Elisoccorso in azione, nella tarda mattinata di domenica, intorno alle undici, a Perledo per recuperare una escursionista di 53 anni vittima di una caduta nei boschi, in una posizione impervia, non lontano dall'Istituto Sacra Famiglia.

La centrale operativa dell'Areu ha prontamente allertato l'ambulanza del Soccorso Bellanese e la XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino. L'intervento è stato poi concluso dall'elicottero - giunto in pochi minuti dal Sant'Anna di Como - che ha recuperato la donna trasportandola, con un codice giallo a seguito dei postumi riportati nella caduta, al Manzoni intorno a mezzogiorno.