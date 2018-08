Cade nei boschi durante un'escursione, 63enne elisoccorso a Premana

Doppio intervento dell’elisoccorso nella giornata di oggi, domenica, in Valsassina. Dopo il trasporto in ospedale in codice rosso di un 59enne colto da malore in mattinata all’Alpe di Paglio, il 118 è stato nuovamente allertato poco dopo le 15 a Premana. In questa seconda occasione si è trattato di una caduta a terra.

Un escursionista di 62 anni è scivolato per una decina di metri in una zona boschiva impervia, all’altezza di via Giabbio. Sul posto, insieme all’elisoccorso da Como, anche un equipaggio del Soccorso Alpino di Premana e un’ambulanza del Soccorso di Introbio. L’intervento, ancora in corso dopo oltre un’ora dall’allarme dato al 118, è stato portato avanti in codice giallo. Le condizioni dell’uomo, che ha riportato alcuni traumi, non sarebbero gravi.