Cade sul Monte Barro: elisoccorso scalatore sessantenne

E' entrato in azione poco prima delle 11 l'elicottero giallo di Areu, chiamato a intervenire sul Monte Barro per prestare soccorso ad un uomo scivolato su un sentiero che si distende non lontano dalla cima della montagna lecchese.

Il personale medico ha aiutato un escursionista di 59 anni che ha accusato la frattura a una gamba nella caduta. Terminato l'intervento di primo soccorso, l'uomo coinvolto è stato trasportato con il mezzo aereo presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è stato accolto in codice giallo.