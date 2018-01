Cedimento lungo la SP 117 a Torre de' Busi: le limitazioni al transito veicolare

Lungo la strada provinciale 177 a Torre de’ Busi dalle 12.00 di giovedì 18 gennaio sino a successiva revoca la Provincia di Lecco ha disposto l’istituzione:

· del transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico

· del limite di velocità massima consentita di 30 km/h

· del divieto di transito ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 44 tonnellate

Lo scorso 12 gennaio lungo la SP 177 a Torre de’ Busi lo è stato segnalato un cedimento sulla scarpata di valle, a lato della corsia stradale con direzione di marcia da Caprino Bergamasco a Calolziocorte.

Nel tardo pomeriggio del 12 gennaio sono stati effettuati sopralluoghi di monitoraggio e si è provveduto a coprire l’area smottata con teli impermeabili.

Le verifiche successivamente effettuate hanno suggerito, in via cautelativa, di attuare un restringimento della corsia con direzione di marcia da Caprino Bergamasco a Calolziocorte, per evitare un potenziale aggravio della situazione.

Pertanto la Provincia di Lecco ha ritenuto di istituire il transito a senso unico alternato regolato da impianto semaforico, considerata anche la vicinanza di un tratto in curva, sino alla messa in pristino delle condizioni di stabilità della scarpata di valle; inoltre ha ritenuto opportuno istituire il divieto di transito per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 44 tonnellate e il limite di velocità massima a 30 km/h per tutti i veicoli.

“Il tratto di SP 177 interessato dal dissesto rientra in un più ampio tracciato di strade provinciali che a breve saranno cedute alla Provincia di Bergamo per effetto del recente passaggio di Provincia di appartenenza, da Lecco a Bergamo, del Comune di Torre de’ Busi – commenta il Consigliere provinciale delegato alla Viabilità Mauro Galbusera – Pertanto sarà mia premura prendere contatti con la Provincia di Bergamo per pianificare insieme la messa in pristino delle condizioni di stabilità della scarpata, per la quale sono necessarie considerevoli risorse economiche”.