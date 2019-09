Colico. Uomo cade da un albero, gravi le sue condizioni

Sono gravi le condizioni di un uomo caduto, verosimilmente, da un albero in via Cariola, a Colico. Sul posto, allertati da una chiamata al numero unico per le emergenze (Nue, 112) e dal segnale ricevuto dalla centrale operativa di Areu, si sono protati i volontari della Croce Rossa di Colico: l'uomo, che ha ricevuto l'intervento di primo soccorso sul posto, avrebbe accusato un trauma cranico preoccupante ed è stato trasferito in codice rosso all'ospedale di Gravedona.

Sul posto si è portata anche l'automedica di stanza a Nuova Olonio (Sondrio), mentre sono stati allertati anche i carabinieri.