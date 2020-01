Scivola per una ventina di metri all'Alpe Cova: in azione l'elisoccorso

Brutta caduta nella mattinata di oggi, mercoledì 15 gennaio 2020, nei pressi dell'Alpe Cova, lungo la Via Estiva.

Protagonista dello scivolone, per una ventina di metri a valle, un uomo di 51 anni residente a Jerago con Orago, provincia di Varese, che si trovava in Valsassina per un'escursione.

Sul posto, impervio, la centrale operativa di Areu ha inviato l'elicottero, il cui personale ha raggiunto lo sfortunato escursionista, immobilizzandolo e caricandolo con destinazione ospedale Manzoni di Lecco. L'uomo è stato molto fortunato: ha riportato soltanto un trauma alla spalla.