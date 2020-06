Undicenne cade dalla bicicletta e finisce in ospedale

Incidente in sella alla propria bicicletta per una ragazzina di 11 anni a Olgiate Molgora. È accaduto nella mattinata di domenica, in Via Beolco.

In un primo momento le condizioni della giovanissima sono sembrate gravi, tanto che dalla centrale operativa di Areu sono stati mobilitati, in codice rosso, l'ambulanza della Croce rossa di Merate, l'automedica e l'elicottero proveniente dal Sant'Anna di Como, giunto sul posto. Non è ancora chiaro se sia stata vittima di un guasto meccanico o se la caduta sia stata provocata da una sua disattenzione.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'undicenne ha riportato un trauma cranico, cosciente, ed è stata successivamente trasportata al Manzoni di Lecco con l'ambulanza in codice giallo.