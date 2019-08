Incidente con la bicicletta: 48enne finisce in ospedale

Grave incidente per un uomo in sella alla propria bicicletta. È accaduto questa mattina, poco prima di mezzogiorno, a Sirtori in Via Ceregallo. Vittima un 48enne che, per cause ancora da chiarire, è caduto dalla due ruote rovinando sull'asfalto.

Sul posto, dopo la chiamata al 112, sono giunte l'ambulanza della Croce rossa di Casatenovo e l'autoinfermieristica dell'Aat Lecco. Le condizioni dell'uomo sono sembrate da subito serie: ha riportato infatti un trauma cranico e traumi a bacino e gambe.

La ricostruzione di quanto accaduto è affidata alle forze dell'ordine. Lo sfortunato 48enne è stato accompagnato in ospedale in codice rosso.