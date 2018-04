Cadute con la bici: traumi per ciclisti ad Abbadia, Varenna e Dervio

Fioccano gli ncidenti, in questo sabato, con ciclisti coinvolti, tutti di mezza età e tutti vittime di cadute sulla Provinciale 72 a lago.

Il più serio alle 11.30 ad Abbadia Lariana, in Via Nazionale nei pressi della stazione ferroviaria. Sfortunato protagonista un ciclista classe 1968 che viaggiava in direzione Lecco. L'uomo, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo ed è caduto rovinosamente sull'asfalto, provocandosi un forte trauma facciale.

Sul posto un'ambulanza del Lecco Soccorso e un'automedica. Il 50enne è stato trasferito in ospedale a Lecco con un codice giallo. Per effettuare i rilievi è intervenuta una pattuglia della Polizia locale di Abbadia, alla quale è stata temporaneamente affidata la bicicletta dello sfortunato ciclista.

Stessa dinamica a Dervio e Varenna

Tante le due ruote sulle nostre strade in mattinata. Un altro ciclista è caduto poco prima delle 11, a Varenna, sempre sulla P72 e con una dinamica simile. Il 49enne è stato trasportato al Manzoni in codice giallo dai volontari del Soccorso degli alpini di Mandello.

Nel primo pomeriggio, terzo incidente in sella a una bicicletta. È accaduto a Dervio, dove un 51enne ha perso il controllo del mezzoi, cadendo in Via Giacomo Matteotti. Per lui, medicato dai volontari del Soccorso Bellanese, valutazione in codice giallo.

