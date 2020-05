Varenna, bambina cade dal monopattino: in azione l'elisoccorso

Elisoccorso in azione a Varenna nel primo pomeriggio di oggi, 21 maggio, quando una bambina di sette anni ha riportato un trauma dopo una brutta caduta avvenuta mentre percorreva Via Corrado Venini su un monopattino.

La bimba, affiancata dal fratello in bicicletta, stava salendo in direzione della stazione, quando all'improvviso è caduta. La madre, che li seguiva a vista, è stata la prima a soccorrerla e a lanciare l'allarme al 118. La piccola avrebbe perso subito i sensi, e anche dopo essersi ripresa non sarebbe stata in grado di ricostruire l'incidente.

Sul posto si è portato il personale del Soccorso Bellanese con l'ambulanza, e la troupe medica giunta a Varenna con l'elicottero da Como. La bimba ha riportato un trauma cranico ed è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Bergamo.