Bimbo di due anni cade e picchia la testa, paura a Oggiono

Paura a Oggiono in tarda mattinata, per la caduta di un bambino di due anni in Via al Peslago.

Sul posto si sono mobilitati i soccorsi, l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio Parini, l'automedica e, in un secondo momento, l'elicottero partito dal Sant'Anna di Como.

Dopo l'iniziale spavento per l'allerta in codice rosso, il piccolo è stato soccorso in codice giallo: ha rimediato un trauma cranico ed è stato trasportato per via aerea all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.