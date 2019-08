Brutta caduta nei boschi di Casargo: donna soccorsa con l'elicottero

Attimi di paura questa mattina, sabato, a Casargo per una donna rimasta vittima di una caduta. È successo intorno alle 9 in una zona impervia del paese. Per soccorrere la malcapitata, di circa 60 anni di età, sono intervenuti una squadra del Soccorso alpino da Premana, i Vigili del fuoco e l'elicottero proveniente da Como.

Proprio il personale sanitario a bordo del mezzo aereo ha prestato le prime cure alla donna, che ha riportato traumi diffusi e una sospetta frattura di un braccio. La 60enne è stata successivamente trasportata in ospedale in codice giallo.