Infortunio sul lavoro: brutta caduta per un 46enne a Cesana

Infortunio sul lavoro nella mattinata di oggi, mercoledì, a Cesana Brianza, in un'azienda sita in Via Marco d'Oggiono. Un uomo di 46 anni è rimasto vittima di una caduta, procurandosi seri traumi.

Subito sono stati attivati mezzi e uomini di soccorso: sul posto sono giunti l'ambulanza della Croce Verde di Bosisio, l'automedica di supporto ed è stato inoltre allertato l'elicottero partito dall'ospedale Sant'Anna di Como.

Il 46enne enne ha riportato un trauma cranico e uno alla schiena ed è stato trasportato all'ospedale di Erba in codice giallo. Intervenuti a Cesana anche i Carabinieri per fare luce sulla dinamica dell'infortunio, allertata come vuole la prassi in questi casi l'Ats Brianza.