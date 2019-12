Cade durante una ciaspolata: necessario l'intervento dell'elicottero

Cade durante una ciaspolata e si ferisce in modo serio: necessario l'intervento dell'elisoccorso.

Brutta disavventura per un uomo questo pomeriggio, nei pressi del Rifugio Gazzaniga Merlini, sopra i Piani di Artavaggio. In un primo momento le sue condizioni erano parse ancora più gravi, tanto da giustificare l'uscita in codice rosso.

Per fortuna, all'arrivo dei sanitari con l'elicottero da Sondrio, si è potuto constatare che il trauma riguardava esclusivamente la spalla. La persona infortunata è stata così trasportata in ospedale con l'ausilio del mezzo aereo.

In tarda mattinata, prima dell'una, un'altra caduta si è verificata sul Resegone: un ragazzo di 27 anni ha avuto bisogno dell'intervento dei soccorritori del Soccorso alpino, giunti con l'elicottero dal Sant'Anna di Como. Il giovane è stato trasportato al Manzoni di Lecco in codice giallo.