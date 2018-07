Caduta dalla bici a Castello: 69enne in ospedale

Incidente ciclistico nella tarda mattinata di oggi a Castello Brianza. È accaduto in Via Regina Teodolinda intorno a mezzogiorno: un uomo di 69 anni, per cause ancora al vaglio della Polizia locale, è caduto dalla propria bicicletta finendo sull'asfalto.

Da quanto appreso, l'anziano non avrebbe riportato gravi ferite. Sul posto sono intervenuti comunque due mezzi del 118, l'ambulanza della Croce rossa e l'automedica dell'Aat Lecco. I paramedici hanno trasferito l'uomo all'ospedale Mandic per accertamenti, valutandolo in codice giallo.