Cade sulla carrozzabile sopra Baiedo: elisoccorso 66enne

Si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso questa mattina, intorno alle 11, per un uomo vittima di una caduta lungo la strada carrozzabile sopra Baiedo, in territorio comunale di Pasturo.

Sfortunato protagonista un uomo di 66 anni per il quale è scattata la chiamata al 118: allertati il Soccorso alpino della XIX Delegazione lariana da Barzio e i Vigili del fuoco di Lecco.

Per abbreviare i tempi dell'intervento è stato inviato sul posto l'elicottero da Bergamo, che ha soccorso e trasportato in codice giallo all'ospedale Manzoni il 66enne. Per lui, fortunatamente, soltanto traumi superficiali e un bello spavento.