Cade all'Alpe Giumello, recuperato dalla squadra Saf dei Vigili del fuoco

Persona infortunata in montagna, intervento dei Vigili del fuoco del Comando di Lecco. È accaduto ieri nel primo pomeriggio in località Alpe Giumello: in difficoltà un uomo di 42 anni che si è procurato un trauma cadendo, ed è rimasto bloccato in un luogo impervio.

I Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra Saf (speleo alpino fluviale) e altre due squadre con fuoristrada. Raggiunta la persona infortunata in collaborazione con i tecnici del Soccorso Alpino della stazione di Premana, utilizzando per le manovre di soccorso apposite tecniche alpinistiche, hanno recuperato e trasportato l'infortunato in una zona sicura.

Successivamente il 42enne è stato imbarcato sull'elicottero per il trasporto all'Ospedale Papa Giovanni XXII di Bergamo. L'intervento è terminato alle ore 19.