Caduta in bici, 24enne soccorso d'urgenza

Intervento d'urgenza dei soccorsi questa mattina a Colle Brianza per prestare aiuto a un giovane ciclista caduto lungo la Sp58. L'incidente si è verificato poco prima delle 10. Subito dopo l'allarme - inizialmente scattato in codice rosso - si sono portate sul posto due ambulanza inviate dal 118 e l'elisoccorso da Bergamo. Allertati anche Polizia Stradale e Vigili del Fuoco.

Dopo le prime cure, l'uomo, 24 anni, è stato trasportato in Pronto soccorso a Merate in codice giallo con varie contusioni. Le sue condizioni non sarebbero per fortuna gravi.