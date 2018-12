Cade da una pianta, seri traumi per un 41enne

Serio infortunio per un 41enne questa mattina ai Piani Resinelli. L'uomo è caduto da una pianta, precipitando con violenza a terra e procurandosi un trauma cranico e lombo-sacrale.

I soccorritori, in un primo momento allertati in codice rosso, sono intervenuti con l'ambulanza della Croce rossa di Balisio, anche se l'uomo è stato successivamente trasportato in ospedale a Lecco con l'ausilio dell'elicottero del Papa Giovanni XIII di Bergamo. Le sue condizioni, pur serie, non desterebbero preoccupazione.