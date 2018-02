Tradita dalla pioggia, postina scivola dallo scooter in corso Matteotti

E' stata portata in ospedale la postina caduta poco dopo le ore 10 in corso Matteotti a Lecco, a due passi dal centro del capoluogo provinciale. Probabilmente tradita dall'asfalto reso viscido dalla pioggia caduta sulla città durante il corso della mattinata odierna, la donna di 52 anni è rovinata a terra insieme allo scooter che stava conducendo in discesa.

La donna è stata fatta sedere sul marciapiede da alcuni passanti che si trovavano nella zona. Il traffico nel tratto di strada è stato rallentato per permettere le operazioni di soccorso in sicurezza: sul posto si è portata un'ambulanza della Croce San Nicolò di Lecco, uscita dalla sede in codice giallo. L’intervento è stato poi declassato in codice verde, segno che le condizioni della malcapitata non sono preoccupanti.