Cade dalla scala al supermercato: 36enne in gravi condizioni

Grande spavento nel pomerigio a Lecco. Un uomo di 36 anni è stato soccorso in codice rosso in Corso Bergamo, dopo la caduta da una scala in un supermercato.

Soccorso dagli uomini della Croce rossa di Lecco (con l'ausilio dell'automedica dell'Aat Lecco), l'uomo è stato successivamente trasportato all'ospedale Manzoni in gravi condizioni, con un trauma cranico non cosciente.

Un altro intervento in codice rosso si è verificato in città a ora di pranzo. I sanitari, del Lecco Soccorso, sono entrati in azione poco dopo mezzogiorno nella palestra del Bione per un 51enne vittima di un attacco cardiaco: l'uomo è stato trasferito a Erba in gravi condizioni.