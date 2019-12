Bobbio, doppio intervento sulle piste da sci: al lavoro anche l'elisoccorso

Bel tempo e temperature gradevoli hanno richiamato svariate persone sulle piste da sci dei Piani di Bobbio. Così come avvenuto nella giornata di Santo Stefano, più di una volta il personale sanitario è dovuto entrare in azione per prendersi cura degli sciatori infortunatisi sulla neve. Già poco prima delle dieci di venerdì 27, infatti, i volontari di Lecco Soccorso hanno traportato un giovane di ventitrè anni presso l'ospedale "Manzoni" di Lecco, dov'è arrivato dopo circa un'ora dall'inizio dell'intervento.

Poco prima di mezzogiorno, invece, sulle piste si è portato un elicottero fatto decollare dalla base dell'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, inviato in loco insieme ai tecnici della XIX Delegaziona Lariana del Soccorso Alpino e Speleologico. Ancora frammentarie le informazioni relative a questo secondo incidente, che sarebbe avvenuto in prossimità del Santuario della Regina dei Monti e delle Funivie, vedendo il coinvolgimento di due giovani di dieci e sedici anni.