Cade lungo il Sentiero delle Foppe, escursionista soccorso con l'elicottero

Caduta in montagna, persona in ospedale. L'incidente si è verificato lungo il Sentiero delle Foppe, sul percorso che dai Piani Resinelli conduce al Rifugio Rosalba, poco dopo le 15. Subito sono stati allertati gli uomini della XIX Delegazione lariana del Soccorso alpino dal Bione. Da Bergamo è partito l'elicottero del 118.

L'uomo è stato raggiunto e gli sono state prestate le prime cure, per poi essere trasportato in codice giallo, con il mezzo aereo, all'ospedale di Lecco. Le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni: avrebbe infatti riportato una ferita al capo.

Poco più tardi, intervento del Soccorso alpino anche a Ballabio per un'altra persona scivolata. Anche in questo caso la vittima, unuomo di 32 anni, è stata valutata in codice giallo a seguito della caduta, con sospetta distorsione del ginocchio. Intervenuto l'elicottero da Milano.