Un'altra caduta sulle montagne lecchesi, elisoccorso in azione a Vendrogno

Un'altra caduta sulle montagne lecchesi. Dopo l'intervento di ieri sulla Grigna Settentiornale, zona rifuigio Brioschi, questa mattina gli uomini del Soccorso Alpino sono dovuti entrare in azione a Vendrogno per prestare aiuto a una persona caduta in una zona impervia in località Camaggiore. Si tratterebbe di un cercatore di funghi.

L'allarme al 118 è scattato alle 8.45 con allerta in codice rosso. Sul posto anche l'elisoccorso da Como. Dopo due ore l'intervento, impegnativo, era ancora in corso. Stando alle prime informazioni raccolte l'escursionista avrebbe riportato un trauma facciale. I soccorsi sono proseguiti in codice giallo.