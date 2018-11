Mattinata "nera" per i ciclisti: tre finiscono in ospedale

Domenica mattina purtroppo contrassegnata da incidenti che hanno coinvolto ciclisti sulle strade del territorio.

Il più serio si è verificato attorno alle 11 a Rovagnate, nel comune di La Valletta Brianza, in Via Galbusera: vittima di una caduta un uomo di 54 anni. Sul posto è intervenuta un'ambulanza della Croce Bianca di Merate.

In un primo momento è stato allertato anche l'elisoccorso da Bergamo, poi rientrato. L'uomo è stato accompagnato in ospedale a Merate con un codice giallo per un trauma a un arto.

Un 57enne è finito sull'asfalto a Mandello alle 11.15, lungo la Provinciale 72 (nei pressi della Gilardoni Raggi X): per lui necessarie le cure del personale del Soccorso degli Alpini di Mandello che lo ha trasportato al Manzoni in codice giallo prima di mezzogiorno. Caduta dalla bici anche a Lecco, sul Lungolario Piave: per un 78enne, fortunatamente, soltanto qualche escoriazione.