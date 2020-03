Cadute sulle piste da sci: due interventi dell'elisoccorso ai Piani di Bobbio

Infortuni a ripetizione sulle piste da sci ai Piani di Bobbio. Poco prima di mezzogiorno di oggi, venerdì 6 marzo, una ragazzina di 12 anni è rimasta infatti vittima di una brutta caduta mentre sciava.

Scattata prontamente la richiesta di aiuto al numero unico per le emergenze, dalla centrale operativa di Areu è stato inviato sul posto l'elisoccorso di stanza a Milano. Allertate anche l'ambulanza del Lecco Soccorso, il Soccorso alpino e l'automedica dell'Aat Lecco. La giovane, caduta sotto la pista dell'impianto di Orscellera, è stata trasportata al Niguarda con un codice giallo a causa di un trauma cranico e facciale.

Alle 13.30 il personale sanitario, questa volta del Soccorso Introbiese, è intervenuto ancora sulle piste di Bobbio per una bambina di dieci anni vittima di infortunio: poco più tardi il trasporto, in codice verde, all'ospedale Manzoni di Lecco.

Altra caduta di giornata intorno alle 14.30, non distante dal Santuario della Regina dei Monti e delle Funivie. Anche in questo caso si è reso necessario l'intervento dell'elicottero di Areu, partito dal Sant'Anna di Como. La persona coinvolta è stata soccorsa in codice giallo per un trauma alla spalla, con trasporto a Gravedona.

L'intervento dell'elicottero a mezzogiorno a Bobbio