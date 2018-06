Costa Masnaga, 13enne cade dalla bici e finisce in ospedale

Si accentua la statistica delle cadute da bici sulle strade del nostro territorio. Questa mattina si sono verificati due incidenti. Il primo a Costa Masnaga, in Via Alessandro Volta, intorno alle 9.15. A fare le spese della caduta dalla sua due ruote un ragazzino tredicenne. Per soccorrerlo sono intervenuti i paramedici della Croce Verde di Bosisio che lo hanno trasportato al Manzoni di Lecco in codice giallo.

Poco dopo, a Colico, intervento della Croce rossa di Colico per un 67enne vittima dello stesso tipo di incidente. In questo caso, fortunatamente, il trasferimento in ospedale non si è reso necessario.

Nella serata di lunedì si è verificata un'altra caduta, a Oggiono in Via De Coubertin: un minore, 14enne, è stato soccorso dai volontari della Croce Verde di Bosisio ed è giunto in ospedale a Lecco alle 21.30 senza gravi conseguenze fisiche.