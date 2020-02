Cadute in montagna e sulle piste da sci: elisoccorso in azione cinque volte

Una domenica ormai "ordinaria" di super lavoro per i soccorritori sulle montagne e sulle piste da sci lecchesi. Gli elicotteri di Areu sono stati costretti a ben cinque interventi tra la mattinata e il primo pomeriggio.

Le prime due cadute ai Piani di Bobbio, sulle piste sciistiche: una bambina di 12 anni è stata soccorsa alle 11 dai volontari del Soccorso Introbiese, quindi una seconda persona intorno a mezzogiorno, elitrasportata a Gravedona in codice giallo.

Altra caduta intorno alle 13.30: un uomo di 51 anni ha riportato un trauma cranico e anche per lui è stato necessario il trasporto in elicottero, partito da Como, all'ospedale di Gravedona. Poco dopo un ulteriore intervento ha riguardato un 43enne che si è procurato un trauma alla schiena: ancora una volta in azione l'elisoccorso, questa volta da Bergamo, che ha trasportato lo sfortunato a Erba in codice verde.

Alle 15 ancora in azione l'elicottero del Sant'Anna, sul monte Magnodeno, per raggiungere un uomo di 43 anni infortunatosi a un ginocchio: l'uomo, raggiunto dai volontari del Soccorso alpino, è stato trasportato al Mandic di Merate con la collaborazione del personale della Croce Bianca di Merate.

Passate le 17, al calar del sole, ennesimo intervento di giornata a Bobbio, per una 24enne ribaltatasi con il bob. La ragazza è stata raggiunta con l'elicottero proveniente da Sondrio: ha riportato una contusione alla testa e alla spalla ed è stata valutata in codice verde.