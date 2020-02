Smarriti sul Cornizzolo, in azione il Soccorso alpino

Domenica di interventi di soccorso in montagna anche la seconda di febbraio. Il primo poco dopo le 14.30, sul monte Cornizzolo: coinvolte due persone che avrebbero smarrito il sentiero, per le quali si è resa necessaria l'uscita del personale del Soccorso alpino. I due risulterebbero per fortuna illesi.

Alle 15.30, ai Piani di Artavaggio, un ventenne è rimasto vittima di una caduta riportando un trauma lombare: per raggiungerlo è stato allertato anche l'elicottero dal Sant'Anna, oltre a un'ambulanza. Il giovane è stato valutato in codice verde.

Altro intervento dell'elicottero del soccorso poco dopo mezzogiorno, ai Piani di Bobbio, per una caduta sugli sci: un uomo di 29 anni è stato trasportato all'ospedale di Lecco in codice giallo dal mezzo aereo decollato da Como.