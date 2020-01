Domenica di cadute in montagna: elisoccorso in volo quattro volte

Giornata densa di interventi in montagna per gli uomini dell'Areu e del Soccorso alpino. Chiamato in causa per ben quattro volte l'elisoccorso.

La prima allerta alle 13.30 ai Piani di Artavaggio a causa di una caduta che ha coinvolto un uomo di 71 anni. In suo soccorso è giunto il personale Areu a bordo dell'elicottero partito da Sondrio, che lo ha trasportato a Gravedona in codice giallo con un infortunio al braccio sinistro.

Alle 14.30 a Margno, ai Pian delle Betulle, una donna di 62 anni è rimasta vittima di una scivolata: allertati gli uomini della stazione del Cnsas di Premana e la Croce rossa di Premana che ha poi accompagnato la donna in ospedale in codice verde.

Nei pressi del Rifugio Bietti, sul Grignone, un ragazzo di 28 anni si è procurato invece un trauma alla schiena e alla spalla scivolando per alcuni metri. In suo aiuto è giunto l'elicottero da Como che lo ha trasportato a Gravedona in codice giallo. Prima delle 16 altro intervento dell'elisoccorso, per la caduta di un bimbo di otto anni ai Piani di Bobbio: il mezzo aereo questa volta è giunto da Milano, il piccolo è stato valutato in codice giallo a causa dei traumi riportati.

A Margno, invece, un'altra caduta ha riguardato una donna di 45 anni, allertato anche il Soccorso alpino di Premana: anche in questo caso le condizioni della donna non sarebbero gravi.