Precipita sul Corno Medale per venti metri, arrampicatore in ospedale

Precipita sul Corno Medale, arrampicatore in gravi condizioni. L'allarme è scattato intorno alle 17: subito allertati gli uomini del Soccorso alpino di Bobbio, con l'invio del personale dell'elicottero di Areu dal Sant'Anna. Le operazioni di recupero sono state complicate dal sopraggiungere dell'oscurità.

Coinvolti due ragazzi residenti nella zona di Varese. Il primo della cordata, 24 anni, è caduto sull’ultimo tiro della via Brianzi e ha compiuto un volo di una ventina di metri. Illeso il compagno. Il giovane ha riportato un politrauma, con danni in particolare a una gamba. L'elicottero lo ha trasportato a Varese in codice rosso. Il suo collega di arrampicata, di 19 anni, è rimasto illeso ed è stato portato a valle dall'elicottero di Sondrio.

Domenica di interventi

La domenica, purtroppo, ha fatto registrare diverse altre cadute sulle piste da sci della provincia, con relativi interventi dell'elisoccorso.

Il primo alle 12.45 ai Piani di Bobbio, per soccorrere una ragazza di 18 anni. Il mezzo aereo è partito dal Sant'Anna di Como. La giovane è stata trasportata in codice giallo all'ospedale di Gravedona a causa del trauma alla schiena riportato.

Prima delle 14 un secondo intervento, sempre sulle piste barziesi, per la caduta di un uomo di 52 anni. Le sue condizioni, per fortuna, sono apparse meno gravi del previsto ed è stato trasportato al San Carlo di Milano con un infortunio alla spalla dall'elisoccorso giunto da Milano.

L'elicottero, sempre da Como, è intervenuto anche alle 15.30 per una 23enne caduta: per lei trauma cranico e alla schiena, trasporto in elicottero in codice giallo a Gravedona.